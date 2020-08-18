До Сейму Польщі внесли ініціативу про вихід зі Стамбульської конвенції

До Сейму Польщі внесли ініціативу про вихід країни зі Стамбульської конвенції.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє RMF24.

Проєкт закону подав громадський комітет законодавчої ініціативи "Так родині, ні гендеру". За внесення проєкту зібрали близько 3,5 тисяч підписів.

Серед організацій, які входять до комітету - Інститут Ordo Iuris (Instytut Ordo Iuris) та Християнський соціальний конгрес (Chrześcijański Kongres Społeczny).

"Сьогодні ми вносимо до офісу маршалка Сейму наш проєкт з 3,5 тисячами підписів на його підтримку, що більше, ніж вимагається законом. Його мета - уповноважити польський уряд рішенням парламенту денонсувати Стамбульську конвенцію з її недоліками та розпочати роботу над новою, вільною від ідеології, науково обґрунтованою конвенцією щодо прав сім’ї", - заявила представниця ініціативи Кароліна Павловська, додавши, що вони розраховують на швидку реєстрацію проєкту.



На думку авторів проєкту, у Стамбульській конвенції хибно визначені причини домашнього насильства, а також вона суперечить "численним положенням Конституції Польщі".



Уповноважений комітету, колишній маршалок Сейму Марек Юрек, вказує, що запровадження поняття гендеру у польське законодавство "поставить під питання роль статі як базового елементу ідентичності особистості, зводячи жіночність або чоловічність до стереотипів", а також - що Стамбульську конвенцію використовують "для переслідування опонентів гендерної ідеології".

"Ми сподіваємося, що вона буде денонсована та якнайшвидше замінена міжнародною конвенцією про права родини", - каже Марек Юрек.



Нагадаємо, кілька тижнів тому міністр юстиції Польщі заявив, що ініціював початок процедури про вихід держави зі Стамбульської конвенції.





Він стверджує, що країна має у своєму розпорядженні достатні правові інструменти для захисту жертв насильства в сім'ї і що Стамбульська конвенція "просуває ідеологію гендеру" і порушує права батьків, вимагаючи від шкіл навчати дітей гендерного питання.



Прем'єр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що уряд поділяє побоювання щодо Стамбульської конвенції і що їх розгляне Конституційний суд.



У Франції з цього приводу зазначили, що Польщі можуть загрожувати фінансові втрати у разі виходу європейського договору про запобігання насильству щодо жінок.



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