В Сейм Польши внесли инициативу о выходе из Стамбульской конвенции

В Сейм Польши внесли инициативу о выходе страны из Стамбульской конвенции.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает RMF24.

Проект закона подал общественный комитет законодательной инициативы "Да семье, нет гендеру". За внесение проекта собрали около 3500 подписей.

Среди организаций, которые входят в комитет - Институт Ordo Iuris (Instytut Ordo Iuris) и Христианский социальный конгресс (Chrześcijański Kongres Społeczny).

"Сегодня мы вносим в офис маршалка Сейма наш проект с 3500 подписей в его поддержку, что больше, чем требуется по закону. Его цель - уполномочить польское правительство решением парламента денонсировать Стамбульскую конвенцию из-за ее недостатков и начать работу над новой, свободной от идеологии, научно обоснованной конвенцией о правах семьи", - заявила представительница инициативы Каролина Павловска, добавив, что они рассчитывают на быструю регистрацию проекта.

По мнению авторов проекта, в Стамбульской конвенции неправильно определены причины домашнего насилия, а также она противоречит "многочисленным положениям Конституции Польши".

Уполномоченный комитета, бывший маршал Сейма Марек Юрек, указывает, что введение понятия гендера в польское законодательство "поставит под вопрос роль пола в качестве базового элемента идентичности личности, сводя женственность или мужественность к стереотипам", а также что Стамбульскую конвенцию используют "для преследования оппонентов гендерной идеологии ".

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"Мы надеемся, что она будет денонсирована и как можно скорее заменена международной конвенцией о правах семьи", - говорит Марек Юрек.

Напомним, несколько недель назад министр юстиции Польши заявил, что инициировал начало процедуры о выходе государства из Стамбульской конвенции.

Он утверждает, что страна располагает достаточными правовыми инструментами для защиты жертв насилия в семье, и Стамбульская конвенция "продвигает идеологию гендера" и нарушает права родителей, требуя от школ обучать детей гендерному вопросу.

Премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что правительство разделяет опасения по Стамбульской конвенции и их рассмотрит Конституционный суд.

Во Франции по этому поводу отметили, что Польше могут грозить финансовые потери в случае выхода из европейского договора о предотвращении насилия в отношении женщин.

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