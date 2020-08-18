Христя Фріланд змінює посаду в уряді Канади і стане першою жінкою - міністром фінансів

Христя Фріланд, яка донині була віцепрем’єром та міністром міжурядових справ в уряді Канади, отримає портфель міністра фінансів і стане першою жінкою на цій посаді.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на СВС.

Христя Фріланд замінить на цій посаді Білла Морно, який подав у відставку ввечері у понеділок після зустрічі з прем’єром Джастіном Трюдо.

Трюдо анонсував "невеликі зміни" до складу уряду, про які мають повідомити сьогодні протягом дня.

Коментуючи свою відставку, ексміністр Морно пояснив, що зараз "найкращий час для того, щоб новий міністр вів Канаду на шляху економічного відновлення після пандемії".

Нагадаємо, Христя Фріланд обіймала свою попередню посаду з листопада 2019 року, а до цього була міністром закордонних справ Канади.