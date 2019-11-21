Фріланд стала віцепрем’єркою Канади, МЗС очолив Шампань

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив склад свого нового уряду в середу і призначив вже ексглаву МЗС Христю Фріланд своєю заступницею.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство AP.

На новій посаді Фріланд, як і раніше, контролюватиме відносини між Канадою і США, а також нову торговельну угоду зі Сполученими Штатами і Мексикою, яку ще належить ратифікувати.

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Фріланд також буде виконувати обов'язки міністра з міжурядових справ – її завданням буде контролювати відносини з провінціями на тлі все більшого зростання невдоволення урядом у західній Канаді.

"Ми з Христею дуже тісно працювали з деякими найбільшими питаннями, що стоять перед Канадою, Канадою і світом, але особливо Канадою та Сполученими Штатами", - сказав Трюдо.

"Наша здатність добре співпрацювати щодо питань, які, відверто кажучи, стосуються національної єдності, енергетики і довкілля, відносин з усіма провінціями і регіонами країни, є надзвичайно важливою у той час, коли ми бачимо деякі дуже різні перспективи в країні, яку потрібно об'єднати", - сказав він.

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Ліберальна партія Трюдо на нещодавніх виборах не змогла виграти жодного мандата у багатій нафтою Альберті та Саскачевані. Виборці в решті регіонів Канади голосували за кандидатів, які пообіцяли боротися зі змінами клімату.

"Вибори надіслали повідомлення від Заходу нашій партії, і зараз настав момент, коли нам потрібно реагувати, слухаючи дуже уважно", - сказала Фріланд, яка народилася в Альберті.

Новим міністром закордонних справ Канади стане член парламенту Франсуа-Філіп Шампань.