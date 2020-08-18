Христя Фриланд, которая до этого времени была вице-премьером и министром межправительственных дел в правительстве Канады, получит портфель министра финансов и станет первой женщиной на этом посту.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на СВС.

Фриланд заменит на этом посту Билла Морно, который подал в отставку вечером в понедельник после встречи с премьером Джастином Трюдо.

Трюдо анонсировал "небольшие изменения" в составе правительства, о которых должны сообщить сегодня в течение дня.

Комментируя свою отставку, Морно пояснил, что сейчас "самое лучшее время для того, чтобы новый министр вел Канаду на пути экономического восстановления после пандемии".

Напомним, Фриланд занимала свою прежнюю должность с ноября 2019 года, а до этого была министром иностранных дел Канады.