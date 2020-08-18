В Бельгии - решающая попытка сформировать правительство, через месяц возможны новые выборы

Король Бельгии назначил нового ответственного за формирование правительства после очередного провала переговоров.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Le Soir.

Король Филипп принял отставку предыдущих переговорщиков - лидера фламандских националистов Барта де Вевера и лидера социалистов Поля Магнетта, которые до конца прошлой недели пытались договориться с меньшими партиями о формировании новой администрации.

Новым уполномоченным в этой роли станет Егбер Лахаер, лидер Открытых фламандских либералов и демократов. Первый его отчет перед монархом ожидается 28 августа.

После своего назначения Лахаер отметил, что страна сейчас проходит один из самых тяжелых кризисов со времен Второй мировой войны.

"Нам нужно сильное правительство, с широкой поддержкой и сбалансированной политикой... У нас еще есть несколько недель, чтобы создать новое правительство. Эта миссия будет выполняться со всей ответственностью, чтобы обеспечить надлежащий уровень доверия между партиями", - заявил он.

Эта попытка сформировать правительство является десятой и, вероятно, решающей.

17 сентября ожидается голосование за вотум недоверия действующему правительству во главе с премьером Софи Вильмес, которое создавалось как временное и не имеет поддержки большинства в парламенте.

Если до принятия вотума о недоверии не будет сформировано новое правительство, стране придется проводить внеочередные парламентские выборы.

В Бельгии нет полноценно функционирующего правительства с декабря 2018 года, когда партия де Вевера "Новый фламандский альянс" вышла из состава администрации, возглавляемой Шарлем Мишелем, который сейчас является президентом Европейского совета. Бельгийские политики пытаются сформировать правительство большинства больше года, после всеобщих выборов в мае 2019 года.