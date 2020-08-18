У Німеччині стартував проєкт з базовим доходом, платитимуть 1433 євро щомісяця

У Німеччині стартувало перше в історії країни довгострокове дослідження безумовного (гарантованого) базового доходу.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на DW.

У рамках дослідження 120 добровольцям, які зареєструються для участі в проєкті, будуть виплачувати щомісяця 1433 євро протягом трьох років.

Експеримент проводитиме Німецький інститут економічних досліджень спільно з ініціативою Mein Grundeinkommen (Мій основний дохід), а також Інститутом Макса Планка і Кельнським університетом.

Виплати учасникам дослідження, які фінансуватимуться за рахунок приватних пожертвувань, почнуться з весни наступного року.

"Ми хочемо знати, як отримання базового доходу впливає на поведінку та стосунки, і чи може базовий дохід допомогти впоратися з поточними викликами в нашому суспільстві", - розказав Міхаель Бомаєр ініціативи Mein Grundeinkommen.

Одна з головних дискусій навколо ідеї загального безумовного базового доходу полягає в тому, чи спонукає це людей активніше долучатися до участі в економічних стосунках або інтегруватися у суспільство, або ж це лише заохочує лінь.