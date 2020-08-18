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В Германии стартовал проект с базовым доходом, будут платить 1433 евро ежемесячно

Вторник, 18 августа 2020, 20:14

В Германии стартовало первое в истории страны долгосрочное исследование безусловного (гарантированного) базового дохода.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

В рамках исследования 120 добровольцам, которые зарегистрируются для участия в проекте, будут выплачивать ежемесячно 1433 евро в течение трех лет.

Эксперимент проводит Немецкий институт экономических исследований совместно с инициативой Mein Grundeinkommen (Мой основной доход), а также Институтом Макса Планка и Кельнским университетом.

Выплаты участникам исследования, которые будут финансироваться за счет частных пожертвований, начнутся с весны следующего года.

"Мы хотим знать, как получение базового дохода влияет на поведение и отношения, и может ли базовый доход помочь справиться с текущими вызовами в нашем обществе", - рассказал Михаэль Бомаер из инициативы Mein Grundeinkommen.

Одна из главных дискуссий вокруг идеи общего безусловного базового дохода состоит в том, побуждает ли это людей активнее участвовать в экономических отношениях или интегрироваться в общество, или же это только поощряет лень.

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Германия
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