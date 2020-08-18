Уряд Нідерландів: ніяких вечірок вдома і не більше шести гостей

Уряд Нідерландів не рекомендує організовувати вдома вечірки та інші збори за участю великих груп людей.

Про це заявив прем'єр-міністр Марк Рютте, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Volkskrant.

Згідно з новими рекомендаціями, відтепер запрошувати додому можна не більше шести осіб.

Тим, хто все ж хоче організувати свій день народження або вечірку найкраще звернутися до закладу, де можна дотримуватися соціального дистанціювання.

"Справи йдуть не так добре, особливо в приватній сфері. У місцях, де люди добре знають один одного і досить впевнені в собі, щоб ходити по кімнаті, потискуючи руки і обіймаючись. Але те, що можна відчувати себе в безпеці один з одним, насправді є помилковою безпекою", - сказав Рютте.

За оцінкою Міністерства охорони здоров'я, 50 000 осіб в Нідерландах в даний час інфіковані коронавірусом.

"Якщо ми не будемо обережні, ми повернемося до вихідної точки в найкоротші терміни. Назад туди, де ми не хочемо бути", - попередив Рютте.