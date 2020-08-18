Правительство Нидерландов: никаких вечеринок дома и не более шести гостей

Правительство Нидерландов не рекомендует организовывать дома вечеринки и другие собрания с участием больших групп людей.

Об этом заявил премьер-министр Марк Рютте, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Volkskrant.

Согласно новым рекомендациям, отныне приглашать домой можно не более шести человек.

Тем, кто все же хочет организовать свой день рождения, вечеринку лучше всего обратиться в заведение, где можно соблюдать социальное дистанцирование.

"Дела идут не так хорошо, особенно в частной сфере. В местах, где люди хорошо знают друг друга и достаточно уверены в себе, чтобы ходить по комнате, пожимая руки и обнимаясь. Но то, что может чувствовать себя в безопасности друг с другом, на самом деле является ложной безопасностью", - сказал Рютте.

По оценке Министерства здравоохранения, 50 000 человек в Нидерландах в настоящее время инфицированы коронавирусом.

"Если мы не будем осторожны, мы вернемся к исходной точке в кратчайшие сроки. Назад туда, где мы не хотим быть", - предупредил Рютте.