Україна і Британія проведуть військові навчання в Чорному морі

Британія очолить багатонаціональну морську навчальну ініціативу для ВМС України для покращення їх здатності протистояти загрозам у Чорному морі.

Про це заявив міністр оборони Британії Бен Воллес під час візиту до Києва, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу британського уряду.

Воллес оголосив, що восени Британія направить кораблі Королівського військово-морського флоту у регіон Чорного моря, де вони будуть тренуватися разом з українським військово-морським флотом.

"Це здорово - бути в Україні вдруге, відколи я став міністром оборони. Ініціатива з морської підготовки є ще одним кроком вперед для оборонних відносин Британії з Україною", - сказав він.

Міністр нагадав, що його країна вже посприяла тисячам українських військовослужбовців отриманні безлічі навичок, починаючи від базової першої допомоги і закінчуючи оперативним плануванням.

"Тепер ініціатива з морської підготовки дозволить ще більш тісно співпрацювати з НАТО і збройними силами по всьому світу, а також дозволить нам спиратися на новий статус партнера України по розширених можливостях НАТО", - заявив Воллес.

У повідомленні британського уряду зазначається, що міністерство оборони збільшує свою підтримку Збройних сил України, координуючи міжнародний пакет морської підготовки, який буде ділитися експертними знаннями Королівського військово-морського флоту і партнерів з наступного місяця.

Курси будуть проводитися Королівським військово-морським флотом і військово-морським персоналом зі Швеції, Канади та Данії в таких областях, як навігація, оперативне планування, військове занурення, морське спостереження, пожежогасіння і боротьба з ушкодженнями. Очікується, що в найближчому майбутньому до них приєднаються ще кілька країн.