Украина и Британия проведут военные учения в Черном море

Великобритания возглавит многонациональную морскую учебную инициативу для ВМС Украины для улучшения их способности противостоять угрозам в Черном море.

Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес во время визита в Киев, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу британского правительства.

Уоллес объявил, что осенью Великобритания направит корабли Королевского военно-морского флота в регион Черного моря, где они будут тренироваться вместе с украинским военно-морским флотом.

"Это здорово - быть в Украине во второй раз с тех пор, как я стал министром обороны. Инициатива морской подготовки - еще один шаг вперед для оборонных отношений Британии с Украиной", - сказал он.

Министр напомнил, что его страна уже помогла тысячам украинских военнослужащих в получении множества навыков, начиная от базовой первой помощи и заканчивая оперативным планированием.

"Теперь инициатива по морской подготовке позволит еще более тесно сотрудничать с НАТО и вооруженными силами по всему миру, а также позволит нам опираться на новый статус партнера Украины по расширенным возможностям НАТО", - заявил Уоллес.

В сообщении британского правительства отмечается, что министерство обороны увеличивает свою поддержку Вооруженных сил Украины, координируя международный пакет морской подготовки, который будет делиться экспертными знаниями Королевского военно-морского флота и партнеров со следующего месяца.

Курсы будут проводиться Королевским военно-морским флотом и военно-морским персоналом из Швеции, Канады и Дании в таких областях, как навигация, оперативное планирование, военное погружения, морское наблюдения, пожаротушения и борьба с повреждениями. Ожидается, что в ближайшем будущем к ним присоединятся еще несколько стран.