Эстония будет бесплатно тестировать своих жителей после возвращения из-за границы

Правительство Эстонии решило бесплатно проводить тесты на коронавирус для жителей страны, которые возвращаются из зарубежных поездок.

Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

"Мы определили переходный период, чтобы на 1 сентября вся подготовка была завершена. Принцип такой: поскольку нам надо жить с этим вирусом, то это будет похоже на марафон. Соответственно, нам нужно обеспечить нормальный распорядок жизни с учетом требований безопасности.

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И если людям необходимо путешествовать по работе и мы можем заменить двухнедельную изоляцию тестированием, то такую ​​возможность следует использовать", - сказал министр.

По его словам, модель, с которой в ближайшее время определятся эксперты Министерства социальных дел и Департамента здоровья, выглядит так: если человек после возвращения из-за границы предпочитает пройти двухнедельную самоизоляцию, то такой вариант остается на его усмотрение. Если же она хочет сократить этот период, то может сделать тест.

"Мы заинтересованы в том, чтобы результаты были известны как можно скорее. И в последующие семь дней человек смог бы ходить на работу при условии, что он делает это в Эстонии. Но ему следует избегать контактов и через семь дней пройти повторное тестирование. Это придало бы уверенности, конечно, в случае, когда оба теста были отрицательными", - добавил Рейнсалу.

Правительство решило, что с начала сентября должно быть больше возможностей для добровольного тестирования в международных транспортных узлах, портах и ​​аэропортах.

Согласно решению правительства, жители Эстонии смогут делать эти тесты бесплатно.

Между тем правительство Финляндии решило вернуть ограничения на поездки в еще десяти стран в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации.