У президента Чехії відредагували заяву Вишеградської групи з приводу виборів у Білорусі

Офіс президента Чехії Мілоша Земана у середу спочатку опублікував заяву президентів Вишеградської четвірки з закликом до повторних виборів у Білорусі, однак пізніше замінив цю вимогу більш м’яким формулюванням.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на чеське видання Novinky.

Президенти висловили стурбованість проведенням виборів і закликали білоруську владу "прокласти шлях до політичного рішення, поважати основні права і свободи людини і утримуватися від застосування насильства щодо мирних демонстрантів".

На думку чотирьох центральноєвропейських політиків, білоруси мають право на вільні, справедливі і демократичні президентські вибори. Президенти привітали скликання Європейської ради, яка обговорює ситуацію в Білорусі у середу.

Також президенти Чехії, Польщі, Словаччини та Угорщини закликали іноземних акторів утриматися від підриву незалежності і суверенітету Білорусі.

Слід зазначити, що заяві, спочатку опублікованій прессекретарем чеського президента Їржі Овчачеком, також містився заклик до нових виборів. Однак невдовзі після полудня його офіс "уточнив чеський переклад оригінального англомовного документа", тому версія з закликом "провести нові, міжнародно легітимні і визнані президентські вибори" зникла з сайту.

При цьому на сайті польського президента заява Вишеградської четвірки розміщена лише в англомовному варіанті і містить згадку про право білорусів на вільні, справедливі і демократичні президентські вибори.

Видання нагадує, що Мілош Земан досі не коментував ситуацію в Білорусі, підкреслюючи, що в нього відпустка.