У президента Чехии отредактировали заявление Вышеградской группы по выборам в Беларуси

Офис президента Чехии Милоша Земана в среду сначала опубликовал заявление президентов Вышеградской четверки с призывом к повторным выборам в Беларуси, однако позже заменил это требование более мягкой формулировкой.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на чешское издание Novinky.

Президенты выразили обеспокоенность проведением выборов и призвали белорусские власти "проложить путь к политическому решению, уважать основные права и свободы человека и воздерживаться от применения насилия в отношении мирных демонстрантов".

По мнению четырех центральноевропейских политиков, белорусы имеют право на свободные, справедливые и демократические президентские выборы. Президенты приветствовали созыв Европейского совета, который обсуждает ситуацию в Беларуси в среду.

Также президенты Чехии, Польши, Словакии и Венгрии призвали иностранных игроков воздержаться от подрыва независимости и суверенитета Беларуси.

Следует отметить, что заявление, первоначально опубликованное пресс-секретарем чешского президента Иржи Овчачеком, также содержался призыв к новым выборам. Однако вскоре после полудня его офис "уточнил чешский перевод оригинального англоязычного документа", поэтому версия с призывом "провести новые, международно легитимные и признанные президентские выборы" исчезла с сайта.

При этом на сайте польского президента заявление Вышеградской четверки размещено только в англоязычном варианте и содержит упоминание о праве белорусов на свободные, справедливые и демократические президентские выборы.

Издание напоминает, что Земан до сих пор не комментировал ситуацию в Беларуси, подчеркивая, что у него отпуск.