Греція ввела нові обмеження у популярних курортних регіонах

Грецька влада запровадила нові обмеження на відомому курортному острові Міконос в Егейському морі та північному регіоні Халкідікі.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Ekathimerini.

Через різке збільшення нових випадків корона вірусу влада заборонила вечірки, ринки просто неба та релігійні процесії. Крім того, зібрання обмежуються дев'ятьма особами.

У ресторані за одним столом може бути не більше чотирьох людей, якщо тільки вони не є членами сім'ї, в цьому випадку максимальна кількість - шість осіб.

Використання масок є обов’язковим як у закритих приміщеннях, так і у відкритих громадських місцях. Заходи набудуть чинності в п’ятницю і застосовуватимуться протягом 10 днів.

Міконос є одним із найпопулярніших серед туристів грецьких островів, а півострів Халкідікі вважається центром пляжного туризму країни.

За офіційними даними, протягом останньої доби підтверджено 269 нових випадків коронавірусу, з них 39 - у мандрівників.

Загальна кількість підтверджених випадків коронавірусу у Греції становить 7472, померли 232 особи.