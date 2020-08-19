Греция ввела новые ограничения в популярных курортных регионах

Греческие власти ввели новые ограничения на известном курортном острове Миконос в Эгейском море и северном регионе Халкидики.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

Из-за резкого увеличения числа новых случаев коронавируса власти запретили вечеринки, рынки под открытым небом и религиозные процессии. Кроме того, собрания ограничиваются девятью лицами.

В ресторане за одним столом может быть не более четырех человек, если только они не являются членами семьи, в этом случае максимальное количество - шесть человек.

Использование масок является обязательным как в закрытых помещениях, так и в открытых общественных местах. Меры вступят в силу в пятницу и будут применяться в течение 10 дней.

Миконос является одним из самых популярных среди туристов греческих островов, а полуостров Халкидики считается центром пляжного туризма страны.

По официальным данным, за последние сутки подтверждено 269 новых случаев коронавируса, из них 39 - у путешественников.

Общее количество подтвержденных случаев коронавируса в Греции составляет 7472, умерли 232 человека.