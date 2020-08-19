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Швеція фіксує найвищий рівень смертності за 150 років у перші 6 місяців 2020 року

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Швеція фіксує найвищий рівень смертності за 150 років у перші 6 місяців 2020 року

Середа, 19 серпня 2020, 18:56

Швеція, яка виділяється серед європейських країн своїм стриманим підходом до боротьби з пандемією коронавірусу, зафіксувала найвищий показник смертей в першій половині 2020 року за останні 150 років.

Дані опублікувало на своєму сайті Статистичне управління Швеції, повідомляє "Європейська правда".

У першій половині року в Швеції померли 51 405 осіб. Це найбільша кількість смертей в країні за першу половину року з 1869 року, коли померли 55 431 осіб.

Слід зазначити, що зараз населення Швеції становить 10,3 мільйона осіб, в 150 років тому було близько 2,5 мільйонів.

У першій половині 2020 року померли 25 563 жінки та 25 842 чоловіки, що на 4633 осіб більше, ніж у 2015-2019 роках, коли помирали в середньому 46 772 особи.

Середня кількість смертей на день у 2015–2019 та у першій половині 2020 року
Середня кількість смертей на день у 2015–2019 роках та у 1-26 тижні 2020 року

"В цілому надлишкова смертність за перше півріччя склала 10%. Надмірний коефіцієнт смертності чоловіків склав 13%, або 3035 смертей, а жінок - 7%, або 1597 смертей", - йдеться у звіті.

Відзначається, що число смертей різко зросло з кінця березня і досягло піку в середині квітня, коли 15 і 16 квітня щодня вмирали 398 осіб. Після піку в середині квітня кількість смертей впала, але в кінці червня у Швеції все ще спостерігалося невелике перевищення середнього рівня смертності.

Найбільша кількість смертей була в квітні, коли загинули 10 543 особи. Це відповідає показнику у 101,9 смертей на 100 000 жителів на початок місяця. Це був найвищий показник смертності населення з січня 2000 року, коли померли 9822 людини, що відповідає 107,3 ​​смертей на 100 000 жителів. Більша кількість смертей було тільки в грудні 1993 року, коли померли 11 057 осіб.

Відносна кількість смертей на місяць протягом 2020 року по відношенню до 2015–2019 років
Відносна кількість смертей на місяць протягом 2020 року по відношенню до 2015–2019 років

У звіті вказується, що число смертей зазвичай відповідає річному циклу, оскільки взимку вмирає більше людей, ніж влітку. Почасти це пов'язано з епідеміями грипу, які зазвичай стають більш інтенсивними в зимові місяці. У квітні сезон грипу зазвичай закінчується, а число померлих становить близько 7500 осіб.

Середнє число померлих у квітні 2015-2019 років склало 7635 смертей, що означає, що надлишковий коефіцієнт смертності в квітні 2020 року склав 38%. Це був найвищий показник відносної надлишкової смертності в квітні в порівнянні з попереднім п'ятирічним періодом. Дані про смерті за місяць доступні і публікуються з 1851 року.

У травні і червні число загиблих також була високим. У травні померли 8906 осіб, а в червні 7395 осіб. Перевищення середнього рівня смертності в травні склало 23%, в червні - 10%.

Також наголошується, що в 1900 році відносна надлишкова смертність протягом цих двох місяців була вищою, ніж у 2020 році. Під час "іспанки" в 1918/1919 роках була зафіксована значно вища надлишкова смертність, ніж у другому кварталі 2020 року, але ця пандемія була сконцентрована взимку.

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