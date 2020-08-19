Швеция фиксирует самый высокий уровень смертности за 150 лет в первые 6 месяцев 2020 года

Швеция, которая выделяется среди европейских стран своим сдержанным подходом к борьбе с пандемией коронавируса, зафиксировала самый высокий показатель смертей в первой половине 2020 года за 150 лет.

Данные опубликовало на своем сайте Статистическое управление Швеции, сообщает "Европейская правда".

В первой половине года в Швеции умерли 51 405 человек. Это наибольшее количество смертей в стране за первую половину года с 1869 года, когда умерли 55 431 человек.

Следует отметить, что сейчас население Швеции составляет 10,3 миллиона человек, в 150 лет назад около 2,5 миллионов.

Среднее количество смертей в день в 2015-2019 годах и в 1-26 недели 2020 года

В первой половине 2020 года умерли 25 563 женщины и 25 842 мужчины, что на 4633 человек больше, чем в 2015–2019 годах, когда умерло в среднем 46 772 человека.

"В целом избыточная смертность за первое полугодие составила 10%. Избыточный коэффициент смертности мужчин составил 13%, или 3035 смертей, а женщин – 7%, или 1597 смертей", - говорится в отчете.

Отмечается, что число смертей резко возросло с конца марта и достигло пика в середине апреля, когда 15 и 16 апреля ежедневно умирали 398 человек. После пика в середине апреля количество смертей упало, но в конце июня в Швеции все еще наблюдалось небольшое превышение смертности.

Относительное количество смертей в месяц в течение 2020 года по отношению к 2015-2019 годам

Наибольшее количество смертей было в апреле, когда погибли 10 543 человека. Это соответствует 101,9 смертей на 100 000 жителей на начало месяца. Это был самый высокий показатель смертности населения с января 2000 года, когда умерли 9822 человека, что соответствует 107,3 смертей на 100 000 жителей. Большее количество смертей было только в декабре 1993 года, когда умерли 11 057 человек.

В отчете указывается, что число смертей обычно соответствует годовому циклу, поскольку зимой умирает больше людей, чем летом. Отчасти это связано с эпидемиями гриппа, которые обычно становятся более интенсивными в зимние месяцы. В апреле сезон гриппа обычно заканчивается, а число умерших составляет около 7500 человек.

Среднее число умерших в апреле 2015–2019 годов, согласно окончательной статистике, составило 7635 смертей, что означает, что избыточный коэффициент смертности в апреле 2020 года составил 38%. Это был самый высокий показатель относительной избыточной смертности в апреле по сравнению с непосредственно предшествующим пятилетним периодом. Данные о смертях за месяц доступны и публикуются с 1851 года.

В мае и июне число погибших также было высоким. В мае умерли 8906 человек, а в июне 7395 человек. Превышение среднего уровня смертности в мае составило 23%, в июне – 10%.

Также отмечается, что в 1900 году относительная избыточная смертность в течение этих двух месяцев была выше, чем в 2020 году. Во время "испанки" в 1918/1919 годах была зафиксирована значительно более высокая избыточная смертность, чем во втором квартале 2020 года, но эта пандемия был сконцентрирована зимой.