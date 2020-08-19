Угорщина з вересня планує посилити правила в'їзду через коронавірус

Уряд Угорщини з вересня готується посилити правила в'їзду в країну через зростання числа коронавірусних інфекцій в Європі.

Про це заявив міністр, відповідальний за Офіс прем'єра, Гергель Гуляш, повідомляє "Європейська правда" з посиланням сайт угорського уряду.

Уряд ще опрацьовує деталі свого рішення і остаточно його представлять наступного тижня.

Але угорців заздалегідь попереджають про те, що з 1 вересня не слід планувати відпочинок за кордоном, особливо в південних країнах.

Гуляш заявив, що епідеміологічна ситуація погіршується в більшості європейських країн, і ці тенденції впливають на угорські показники із затримкою на кілька тижнів, тому не йдеться про скасування обмежень на поїздки.

Згідно з діючими правилами, ті, хто повертається в Угорщину з країн з високим рівнем інфікування, повинні проходити 14-денний карантин, якщо тільки вони не здадуть два негативних тести на коронавірус.

Станом на середу в Угорщині зареєстровано 5002 випадки коронавірусу, 609 осіб померли.