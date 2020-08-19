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Венгрия с сентября планирует ужесточить правила въезда из-за коронавируса

Среда, 19 августа 2020, 20:43

Правительство Венгрии с сентября готовится ужесточить правила въезда в страну из-за роста числа коронавирусных инфекций в Европе.

Об этом заявил пресс-секретарь правительства Гергели Гуляш, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сайт венгерского правительства.

Правительство еще прорабатывает детали своего решение и окончательно его представят на следующей неделе.

Но венгров заранее предупреждают о том, что с 1 сентября не следует планировать отдых за границей, особенно в южных странах.

Гуляш заявил, что эпидемиологическая ситуация ухудшается в большинстве европейских стран, и эти тенденции влияют на венгерские показатели с задержкой на несколько недель, поэтому речь не идет об отмене ограничений на поездки.

Согласно действующим правилам, те, кто возвращается в Венгрию из стран с высоким уровнем инфицирования, должны помещаться проходить 14-дневный карантин, если только они не сдадут два отрицательных теста на коронавирус.

По состоянию на среду в Венгрии зарегистрировано 5002 случая коронавируса, 609 человек умерли.

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