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У Британії затримали ексміністра за підозрою у домаганнях – ЗМІ

Неділя, 2 серпня 2020, 12:39

У Британії за підозрою у сексуальних домаганнях і зґвалтуванні затримали ймовірно депутата від консерваторів, колишнього міністра.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Deutsche Welle, про це заявляє Sunday Times. У поліції ім’я затриманого, ім’я та посаду не зазначають.

У поліції Лондона повідомляють, що отримали скаргу стосовно 4 інцидентів, пов’язаних з сексуальними домаганнями і згвалтуванням, цієї п’ятниці.

"51-річний чоловік був затриманий у суботу, 1 серпня, за підозрою у зґвалтуванні. Він відпущений під заставу і має повернутися для допиту в середині серпня", - повідомляє поліція.

Зазначається, що інциденти сталися між липнем 2019-січнем 2020 року у Венсмінстері, Ламбеті та Хекні (райони Лондона).

За інформацією The Sunday Times, йдеться про нинішнього депутата британського парламенту від консервативної партії, колишнього міністра. Скаргу на нього нібито подала колишня співробітниця парламенту, молода жінка.  

Речник консервативної партії у коментарі ЗМІ сказав, що "такі звинувачення сприймаються дуже серйозно", але не надав жодних подальших коментарів.

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Велика Британія
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