Премьер Финляндии вышла замуж

Премьер-Министерка Финляндии Санна Марин вышла замуж.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Yle, об этом она первой сообщила в своем Instagram. Впоследствии появился официальный Прессрелизы правительства.

Санная Марин официально оформила брак со своим давним партнером Маркусом Ряккёйненом.

"Мы прожили вместе много радостных и печальных дней, и всегда поддерживали друг друга. Я счастлива и благодарна судьбе за возможность быть вместе с человеком, которого я люблю", - написала Санна Марин.

Свадьбу сыграли вчера, 1 августа в Кесаранта, официальной резиденции премьера. На празднике только самые близкие родственники и друзья.

Санная Марин и Маркусом Ряккёйнен вместе уже более 16 лет. Они познакомились еще 18-летними. Сейчас их дочери уже 2,5 лет.

Напомним, Санна Марин стала самой молодой в мире премьеркой.

Недавно вышла замуж также премьер Дании Метте Фредериксен, свадьба которой переносилась дважды.

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