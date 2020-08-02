Ірландія хоче запровадити вибіркове тестування в аеропортах

Ірландія збирається запровадити в аеропортах вибіркове тестування на коронавірус для прибуваючих пасажирів.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на The Irish Times, про це оголосив міністр охорони здоров’я Стефен Доннеллі.

"Ми запроваджуємо вибіркове тестування в аеропортах та посилюємо присутність медичних працівників", - зазначив міністр.

За його словами, такий крок потрібен через те, що "ситуація у світі стає більш нестабільною".

Міністр додав, що в Ірландії "найжорсткіший "зелений список" з-поміж усіх країн ЄС, що, безумовно, допомагає".

Крім того, в уряді розглядають можливість запровадити обмеження на несуттєві поїздки.

В Ірландії останніми днями також дещо зросла кількість нових заражень коронавірусом. Сумарно за останні три дні зареєстрували 168 нових випадків, тоді як сумарний показник попередніх трьох днів становив 65.

"Останні 5 днів ми спостерігаємо в середньому 44 нових заражень щодня. Це явно тривожна тенденція, тож усім потрібно подбати про безпеку себе та оточуючих", - наголошує Ронан Глінн, головний санітарний лікар департаменту охорони здоров’я.

90% випадків не пов’язані з мандрівками за кордон.

Загалом з початку епідемії в країні зареєстрували 26 109 підтверджених випадків коронавірусу та 1763 смертей. Населення країни - близько 6,5 млн осіб.

В Ірландії вже діє свій додаток для відстеження контактів, його завантажили близько 1,5 млн користувачів.