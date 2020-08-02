Ирландия хочет ввести выборочное тестирование в аэропортах

Ирландия собирается ввести в аэропортах выборочное тестирование на коронавирус для прибывающих пассажиров.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на The Irish Times, об этом объявил министр здравоохранения Стефен Доннелли.

"Мы вводим выборочное тестирование в аэропортах и ​​усиливаем присутствие медицинских работников", - отметил министр. По его словам, такой шаг нужен потому, что "ситуация в мире становится более нестабильной".

С какой даты начнет действовать нововведение, не сообщается.

Министр добавил, что в Ирландии "самый жесткий "зеленый список" среди всех стран ЕС, что, безусловно, помогает".

Кроме того, в правительстве рассматривают возможность ввести ограничения на несущественные поездки.

В Ирландии в последние дни также несколько возросло количество новых заражений коронавирусом. Суммарно за последние три дня зарегистрировали 168 новых случаев, тогда как суммарный показатель предыдущих трех дней составил 65.

"Последние 5 дней мы наблюдаем в среднем 44 новых заражений каждый день. Это явно тревожная тенденция, поэтому всем нужно позаботиться о безопасности себя и окружающих", - отмечает Ронан Глинн, главный санитарный врач департамента здравоохранения.

90% случаев не связаны с путешествиями за границу.

Всего с начала эпидемии в стране зарегистрировали 26 109 подтвержденных случаев коронавируса и 1763 смертей. Население страны - около 6,5 млн человек.

В Ирландии уже действует свое приложение для отслеживания контактов, его загрузили около 1,5 млн пользователей.