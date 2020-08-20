Коронавирус в Германии: больше всего новых случаев с конца апреля
Органы здравоохранения Германии сообщили о 1707 новых случаях заражения коронавирусом в течение одного дня - такого количества новых инфекций в стране не было в течение четырех месяцев.
Об этом свидетельствует информация Института Роберта Коха (RKI), обнародованная в четверг утром, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Bild.
Последний раз показатель новых подтвержденных случаев заражения был выше 26 апреля, когда первая волна коронавируса охватила Германию.
Наибольшее количество новых больных в Германии фиксировали в начале апреля - более 6000 в сутки.
С начала коронавирусного кризиса минимум 228 621 человек в Германии был инфицирован вирусом Sars-CoV-2.
По данным RKI, число смертей в связи с коронавирусом составило 9253. За последние сутки было зарегистрировано еще 10 смертей.
Канцлер Германии Ангела Меркель несколько дней назад отмечала, что рост числа новых случаев - тревожный, но контролируемый.
Федеральный канцлер сообщила, что в ближайшее время не стоит надеяться на новые послабления карантина, в частности, снятие запрета на футбольные матчи со зрителями. Сначала ожидалось, что матчи с болельщиками возобновятся в сентябре.