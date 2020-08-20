Коронавирус в Германии: больше всего новых случаев с конца апреля

Органы здравоохранения Германии сообщили о 1707 новых случаях заражения коронавирусом в течение одного дня - такого количества новых инфекций в стране не было в течение четырех месяцев.

Об этом свидетельствует информация Института Роберта Коха (RKI), обнародованная в четверг утром, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Bild.

Последний раз показатель новых подтвержденных случаев заражения был выше 26 апреля, когда первая волна коронавируса охватила Германию.

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Наибольшее количество новых больных в Германии фиксировали в начале апреля - более 6000 в сутки.

С начала коронавирусного кризиса минимум 228 621 человек в Германии был инфицирован вирусом Sars-CoV-2.

По данным RKI, число смертей в связи с коронавирусом составило 9253. За последние сутки было зарегистрировано еще 10 смертей.

Канцлер Германии Ангела Меркель несколько дней назад отмечала, что рост числа новых случаев - тревожный, но контролируемый.

Федеральный канцлер сообщила, что в ближайшее время не стоит надеяться на новые послабления карантина, в частности, снятие запрета на футбольные матчи со зрителями. Сначала ожидалось, что матчи с болельщиками возобновятся в сентябре.