В уряді Німеччини хочуть зобов’язати власників собак вигулювати їх найменше двічі на день

Міністр сільського господарства Німеччини оголосила про суперечливі плани нового законодавства, яке зобов’яже власників собак вигулювати їх щонайменше двічі на день як мінімум на годину.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Правила також заборонятимуть власникам прив'язувати собак на тривалий час або залишати їх одних на весь день. Приблизно в кожному п'ятому німецькому будинку є собака; більше 9 мільйонів собак містяться в якості домашніх тварин в країні.

"Домашні тварини - це не м'які Іграшки. Їх потреби потрібно враховувати", - заявила міністр сільського господарства Юлія Клокнер. Вона сказала, що її міністерство діє відповідно до "нових наукових досліджень про потреби собак"."

Собаководи також постраждають від нового законодавства: їм буде дозволено утримувати тільки трьох самиць з цуценятами одночасно. Мінімальна площа і максимальна температура для умов проживання собак також будуть додатково регулюватися.

"Особливо з поточними екстремальними температурами ми повинні гарантувати, що зможемо врятувати тварин від страждань через спеку — і те ж саме стосується транспортування",- сказала Клокнер.

"Єдине правило для всіх собак, ймовірно, добре задумане, але нереалістичне",- сказали в Німецькій асоціації собак.

Багато власників собак відзначають, що, хоча більшість чотирилапих, безумовно, повинні отримувати принаймні годину вправ на день, такі фактори, як вік, здоров'я та порода, впливають на те, що підходить для кожної тварини.

Поки незрозуміло, яким чином буде здійснюватися контроль за дотриманням нового законодавства.