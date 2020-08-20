В правительстве Германии хотят обязать владельцев собак выгуливать их не меньше двух раз в день

Министр сельского хозяйства Германии объявила о противоречивых планах принять новое законодательство, которое обяжет владельцев собак выгуливать их по меньшей мере дважды в день и как минимум час.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Правила также будут запрещать владельцам привязывать собак на долгое время или оставлять их одних на весь день. Примерно в каждом пятом немецком доме есть собака; больше 9 млн собак содержатся в качестве домашних животных в стране.

"Домашние животные - это не мягкие игрушки. Их потребности нужно учитывать", - заявила министр сельского хозяйства Юлия Клокнер. Она сказала, что ее министерство действует в соответствии с "новыми научными исследованиями о потребностях собак".

Собаководы также пострадают от нового законодательства: им будет разрешено содержать только трех самок со щенками одновременно. Минимальная площадь и максимальная температура для условий проживания собак также будут дополнительно регулироваться.

"Особенно с текущими экстремальными температурами мы должны гарантировать, что сможем спасти животных от страданий из-за жары - и то же самое касается транспортировки", - сказала Клокнер.

"Единое правило для всех собак, вероятно, хорошо задуманное, но нереалистичное", - сказали в Немецкой ассоциации собак.

Многие владельцы собак отмечают, что, хотя большинство четвероногих, безусловно, должны получать по крайней мере час упражнений в день, такие факторы, как возраст, здоровье и порода, влияют на то, что подходит для каждого животного.

Как будут контролировать соблюдение нового законодательства, пока неясно.