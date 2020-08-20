Глава МЗС Польщі пішов у відставку

Глава МЗС Польщі Яцек Чапутович у четвер вранці подав заяву про відставку.

Як пише "Європейська правда", про це польському агентству PAP повідомили у пресслужбі МЗС Польщі.

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"Міністр раніше заявляв, що після президентських виборів гарний час для зміни голови польської дипломатії, і висловив упевненість, що його наступник продовжить нинішню лінію і буде сприяти подальшому зміцненню позицій Польщі на міжнародній арені", - зазначили в польському МЗС.

Чапутович заявляв у липні, що може піти з посади, коли правляча партія "Право і справедливість" планувала кадрові зміни в уряді.

Відставка міністра закордонних справ Польщі відбулась через два дні після того, як посаду залишив міністр охорони здоров'я країни.

Яцек Чапутович став міністром закордонних справ у січні 2018 року в першому уряді Матеуша Моравецького. У листопаді минулого року він знову зайняв цю посаду в другому кабінеті Моравецького.