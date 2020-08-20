Кораблі НАТО розчистили ділянку узбережжя Норвегії від мін часів Другої світової 

Кораблі НАТО здійснили саперну спецоперацію на північному узбережжі Норвегії, щоб прибрати міни, які залишилися там з часів Другої світової війни.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє пресслужба Альянсу.

Операцію проводили 4-12 серпня в акваторії поблизу Тромсо та Лофотенських островів на площі близько 16 морських миль. У ній брали участь два спеціалізовані кораблі та флагман спеціального протимінного підрозділу Standing NATO Mine Countermeasures Group 1 до якого входять судна Норвегії, Німеччини, Естонії та Литви.

Серед 147 схожих на старі міни об’єктів вісім виявилися справжніми мінами.

"Хоча міни вже неактивні, вони досі становлять загрозу, якщо їх випадково зачепить якір корабля, дайвери чи хтось інший, здійснюючи діяльність на морському дні", - зазначають в Альянсі.

У роки Другої світової союзники встановлювали багато мін вздовж узбережжя Норвегії, щоб ускладнити пересування німецьких суден та субмарин.