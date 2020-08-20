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Корабли НАТО расчистили участок побережья Норвегии от мин времен Второй мировой

Четверг, 20 августа 2020, 13:59

Корабли НАТО осуществили саперную спецоперацию на северном побережье Норвегии, чтобы убрать мины, оставшиеся там со времен Второй мировой войны.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает пресс-служба Альянса.

Операцию проводили 4-12 августа в акватории вблизи Тромсе и Лофотенских островов на площади около 16 морских миль. В ней участвовали два специализированных корабля и флагман специального противоминного подразделения Standing NATO Mine Countermeasures Group 1 в который входят судна Норвегии, Германии, Эстонии и Литвы.

 

Среди 147 похожих на старые мины объектов восемь оказались настоящими минами.

 

"Хотя мины уже неактивны, они до сих пор представляют угрозу, если их случайно заденет якорь корабля, дайверы или кто-то другой, проводя какую-либо деятельность на морском дне", - отмечают в Альянсе.

В годы Второй мировой союзники устанавливали много мин вдоль побережья Норвегии, чтобы усложнить передвижение немецких судов и субмарин.

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