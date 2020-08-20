Корабли НАТО расчистили участок побережья Норвегии от мин времен Второй мировой

Корабли НАТО осуществили саперную спецоперацию на северном побережье Норвегии, чтобы убрать мины, оставшиеся там со времен Второй мировой войны.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает пресс-служба Альянса.

Операцию проводили 4-12 августа в акватории вблизи Тромсе и Лофотенских островов на площади около 16 морских миль. В ней участвовали два специализированных корабля и флагман специального противоминного подразделения Standing NATO Mine Countermeasures Group 1 в который входят судна Норвегии, Германии, Эстонии и Литвы.

Среди 147 похожих на старые мины объектов восемь оказались настоящими минами.

"Хотя мины уже неактивны, они до сих пор представляют угрозу, если их случайно заденет якорь корабля, дайверы или кто-то другой, проводя какую-либо деятельность на морском дне", - отмечают в Альянсе.

В годы Второй мировой союзники устанавливали много мин вдоль побережья Норвегии, чтобы усложнить передвижение немецких судов и субмарин.