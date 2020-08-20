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Голова Євроради вдруге за тиждень поговорив з Путіним про Білорусь

Четвер, 20 серпня 2020, 15:27

Президент Європейської Ради Шарль Мішель вдруге за тиждень обговорив ситуацію в Білорусі із президентом Російської Федерації Владіміром Путіним.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав у Twitter.

"Вчора 27 держав ЄС висловили солідарність з народом Білорусі в його бажанні визначити своє власне майбутнє. Сьогодні я повторив це президенту Путіну. Є тільки один шлях вперед: через політичний інклюзивний діалог і мирний і демократичний процес" - написав Мішель.

Це вже була друга розмова голови Євроради з президентом РФ, присвячена Білорусі. Перша розмова відбулася напередодні позачергового саміту ЄС.

Як повідомлялося раніше, саміт ЄС домовився про санкції щодо Білорусі, а також оголосив, що не визнає результати виборів президента Білорусі.

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