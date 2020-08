Голова Євроради вдруге за тиждень поговорив з Путіним про Білорусь

Президент Європейської Ради Шарль Мішель вдруге за тиждень обговорив ситуацію в Білорусі із президентом Російської Федерації Владіміром Путіним.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав у Twitter.

"Вчора 27 держав ЄС висловили солідарність з народом Білорусі в його бажанні визначити своє власне майбутнє. Сьогодні я повторив це президенту Путіну. Є тільки один шлях вперед: через політичний інклюзивний діалог і мирний і демократичний процес" - написав Мішель.

Yesterday #EU27 expressed solidarity with the people of #Belarus in their desire to determine their own future.



Today I reiterated this to President Putin @KremlinRussia_E



There is only one way forward: through political inclusive dialogue & a peaceful and democratic process.