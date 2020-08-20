Голова Євроради вдруге за тиждень поговорив з Путіним про Білорусь
Президент Європейської Ради Шарль Мішель вдруге за тиждень обговорив ситуацію в Білорусі із президентом Російської Федерації Владіміром Путіним.
Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав у Twitter.
"Вчора 27 держав ЄС висловили солідарність з народом Білорусі в його бажанні визначити своє власне майбутнє. Сьогодні я повторив це президенту Путіну. Є тільки один шлях вперед: через політичний інклюзивний діалог і мирний і демократичний процес" - написав Мішель.
Yesterday #EU27 expressed solidarity with the people of #Belarus in their desire to determine their own future.— Charles Michel (@eucopresident) August 20, 2020
Today I reiterated this to President Putin @KremlinRussia_E
There is only one way forward: through political inclusive dialogue & a peaceful and democratic process.
Це вже була друга розмова голови Євроради з президентом РФ, присвячена Білорусі. Перша розмова відбулася напередодні позачергового саміту ЄС.
Як повідомлялося раніше, саміт ЄС домовився про санкції щодо Білорусі, а також оголосив, що не визнає результати виборів президента Білорусі.
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