Глава Евросовета второй раз за неделю поговорил с Путиным о Беларуси

Президент Европейского совета Шарль Мишель второй раз за неделю обсудил ситуацию в Беларуси с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал в Twitter.

"Вчера 27 государств ЕС выразили солидарность с народом Беларуси в его желании определить свое собственное будущее. Сегодня я повторил это президенту Путину. Есть только один путь вперед: за политического инклюзивный диалог и мирное и демократический процесс", - написал Мишель.

Yesterday #EU27 expressed solidarity with the people of #Belarus in their desire to determine their own future.



Today I reiterated this to President Putin @KremlinRussia_E



There is only one way forward: through political inclusive dialogue & a peaceful and democratic process.