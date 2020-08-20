В Британии выразили обеспокоенность известиями об отравлении Навального

В Британии выразили обеспокоенность известиями о возможном отравлении российского оппозиционера Алексея Навального.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб.

"Я глубоко обеспокоен известиями о том, что российский оппозиционный лидер Алексей Навальный был отравлен во время полета в Москву и сейчас находится в коме в реанимации. Мои мысли с ним и его семьей", - написал Доминик Рааб в своем Twitter.

I am deeply concerned by reports that Russian opposition leader Alexey @navalny has been poisoned on a flight to Moscow and is now in a coma in intensive care.



My thoughts are with him and his family. — Dominic Raab (@DominicRaab) August 20, 2020

Ранее сегодня глава европейской дипломатии Жозеп Боррель выразил обеспокоенность новостью и отметил, что если информация подтвердится, виновные должны быть наказаны.

Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс ранее заявил об обеспокоенности сообщением о вероятном отравлении Навального.

Напомним, утром 20 августа российский оппозиционный политик Алексей Навальный попал в реанимацию.

Его пресс-секретарь Кира Ярмыш рассказала, что Навальному стало плохо в самолете на рейсе из сибирского города Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске, Навального на скорой увезли в больницу с отравлением.

Сейчас Навальный находится в реанимации. Его подключили к аппарату ИВЛ. Ярмыш предполагает, что политика отравили чем-то, подмешанным в чай.

Позже Ярмыш сообщила, что Навальный впал в кому.

Врачи поставили предварительный диагноз - отравление неустановленным психодиcлептиком. В то же время в больнице не могут подтвердить, что у него отравление.