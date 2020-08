В Британии выразили обеспокоенность известиями об отравлении Навального

В Британии выразили обеспокоенность известиями о возможном отравлении российского оппозиционера Алексея Навального.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб.

"Я глубоко обеспокоен известиями о том, что российский оппозиционный лидер Алексей Навальный был отравлен во время полета в Москву и сейчас находится в коме в реанимации. Мои мысли с ним и его семьей", - написал Доминик Рааб в своем Twitter.

I am deeply concerned by reports that Russian opposition leader Alexey @navalny has been poisoned on a flight to Moscow and is now in a coma in intensive care.



My thoughts are with him and his family.