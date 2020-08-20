Брата терориста, який вбив 22 людей у Манчестері, посадили на 55 років

Брата терориста смертника, який влаштував теракт у 2017 році на концерті у Манчестері, засудили до позбавлення волі щонайменше на 55 років.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

23-річний Хашим Абеді заперечував свою допомогу в плануванні теракту на Манчестер-Арені, але був визнаний винним у вбивстві, замаху на вбивство і змові з метою влаштувати терористичний акт.

Його старший брат Салман Абеді, який привів в дію бомбу, загинув в результаті вибуху 22 травня 2017 року наприкінці концерту.

В результаті теракту загинули 22 людини, сотні отримали поранення.

Хашем Абеді, як довели слідчі, відіграв ключову роль у підготовці теракту

У суді пролунали гучні зітхання, коли суддя Бейкер оголошував вирок для Абеді по кожному з 22 пунктів звинувачення у вбивстві.

"Підсудний повинен чітко розуміти, що мінімальний термін, який він повинен відбути, становить 55 років. Можливо, його ніколи не випустять на свободу", - сказав суддя.

Слідчі встановили, що Хашим Абеді допомагав видобувати, купувати, складувати і перевозити компоненти для бомби свого брата, використовуючи ряд телефонів, транспортних засобів і адрес при підготовці до нападу.

Абеді, який народився і виріс в Манчестері, відправився в Лівію за місяць до вибуху, був заарештований через кілька годин після нападу і екстрадований назад до Британії минулого літа, заявивши поліції, що хоче співпрацювати зі слідством.

"Хоча Салман Абеді був безпосередньо відповідальний за теракт, ясно, що підсудний брав невід'ємну участь у плануванні. Мотивація для них полягала в просуванні ідеології ісламізму" - сказав суддя.

"Сьогоднішнє винесення вироку - це можливість поміркувати про важливість терпимості, спільності і доброти - цінностей, які є основоположними для нашої країни і які ми побачили в Манчестері перед обличчям неймовірної трагедії" – прокоментував вирок прем’єр Британії Борис Джонсон.