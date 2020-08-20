Брата террориста, который убил 22 человек в Манчестере, посадили на 55 лет

Брата террориста-смертника, устроившего теракт в 2017 году на концерте в Манчестере, приговорили к лишению свободы минимум на 55 лет.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

23-летний Хашим Абеди отрицал свою помощь в планировании теракта на Манчестер Арене, но был признан виновным в убийстве, покушении на убийство и заговоре с целью устроить террористический акт.

Его старший брат Салман Абеди, который привел в действие бомбу, погиб в результате взрыва 22 мая 2017 года в конце концерта.

В результате теракта погибли 22 человека, сотни получили ранения.

В суде прозвучали громкие вздохи, когда судья Бейкер объявлял приговор для Абеди по каждому из 22 пунктов обвинения в убийстве.

"Подсудимый должен четко понимать, что минимальный срок, который он должен отбыть, составляет 55 лет. Возможно, его никогда не выпустят на свободу", - сказал судья.

Следователи установили, что Хашим Абеди помогал добывать, покупать, складировать и перевозить компоненты для бомбы своего брата, используя ряд телефонов, транспортных средств и адресов при подготовке к нападению.

Абеди, который родился и вырос в Манчестере, отправился в Ливию за месяц до взрыва, был арестован через несколько часов после нападения и экстрадирован обратно в Британию прошлым летом, заявив полиции, что хочет сотрудничать со следствием.

"Хотя Салман Абеди был непосредственно ответственен за теракт, ясно, что подсудимый принимал неотъемлемое участие в планировании. Мотивация для них заключалась в продвижении идеологии исламизма", - сказал судья.

"Сегодняшнее вынесение приговора - это возможность поразмышлять о важности терпимости, общности и доброты - ценностей, которые являются основополагающими для нашей страны и которые мы увидели в Манчестере перед лицом невероятной трагедии", - прокомментировал приговор премьер Великобритании Борис Джонсон.