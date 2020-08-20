10 іноземних суден покарали у 2020 році за вхід у порти окупованого Криму

Цього року 10 суден позбавили права ходити під іноземним прапором через те, що вони заходили у порти окупованого Криму.

Як пише "Європейська правда", про це повідомив заступник постійного представника України при Міжнародній морській організації (IMO) Віталій Мошківський.

"10 суден позбавили цьогоріч права плавати під іноземним прапором за заходження в Крим.

Це, зокрема, два судна під прапором Белізу, одне під прапором Болівії, два під прапором Камеруну, три - під прапором Коморських островів і два - під прапором Палау", - розповів Віталій Мошківський.

Він додав, що загалом з 2017 року завдяки зверненням України таку санкцію застосували до 57 суден.

Міжнародна морська організація є спеціалізованою установою ООН, яка встановлює стандарти безпеки міжнародного судновплавства та може реагувати на порушення.

Нагадаємо, запроваджені Євросоюзом санкції забороняють зупинятися у кримських портах всім суднам, що належать або контролюються європейським компаніям чи плавають під прапором держави-члена.