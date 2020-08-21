Путіна чекають у Белграді на відкритті "нової Святої Софії"

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що на відкриття храму Святого Сави у жовтні у Белграді очікує президента Росії Владіміра Путіна, якщо епідемічна ситуація буде сприятливою.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на РТС.

"Ми очікуємо, якщо все буде добре з боротьбою з коронавірусом, і ми будемо на правильному шляху, то президент Росії Владімір Путін буде тут під час відкриття храму", - сказав Вучич.

Він подякував російським художникам, які працюють над оздобленням купола та мозаїкою, а також Путіну та "Газпрому" за пожертву у розмірі 10 мільйонів євро.

"Дякую, що любите Сербію, як мені здається, відразу після Росії. Ми ніколи не забудемо ваше працю", - сказав сербський президент.

Вучич також заявив, що храм Святого Сави стане "новою Святою Софією", маючи на увазі собор Святої Софії у Стамбулі, який Туреччина перетворила на мечеть.

"Це буде нова Свята Софія. У нас більше немає церкви Святої Софії, але у нас є храм Святого Сави", - додав Вучич.

Храм Святого Сави - храм Сербської православної церкви, один з найбільших православних храмів у світі. У будівлі собору підходять до завершення оздоблювальні роботи.