Путина ждут в Белграде на открытии "новой Святой Софии"

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что на открытие храма Святого Саввы в октябре в Белграде ожидает президента России Владимира Путина, если эпидемическая ситуация будет благоприятной.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на РТС.

"Мы ожидаем, если все будет хорошо с борьбой с коронавирусом и мы будем на правильном пути, то президент России Владимир Путин будет здесь во время открытия храма", - сказал Вучич.

Он поблагодарил русских художников, которые работают над отделкой купола и мозаикой, а также Путина и "Газпром" за пожертвование в размере 10 млн евро.

"Спасибо, что любите Сербию, как мне кажется, сразу после России. Мы никогда не забудем вашу работу", - сказал сербский президент.

Вучич также заявил, что храм Святого Саввы станет "новой Святой Софией", имея в виду собор Святой Софии в Стамбуле, который Турция превратила в мечеть.

"Это будет новая Святая София. У нас больше нет церкви Святой Софии, но у нас есть храм Святого Саввы", - добавил Вучич.

Храм Святого Саввы - храм Сербской православной церкви, один из крупнейших православных храмов в мире. В здании собора подходят к завершению отделочные работы.