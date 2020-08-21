В Іспанії визнали: певною мірою епідемія вийшла з-під контролю

В міністерстві охорони здоров’я Іспанії заявили, що хоча в цілому по країні епідемія коронавірусу знаходиться під контролем, в окремих її частинах про такий контроль не йдеться.

Про це заявив координатор надзвичайних ситуацій в МОЗ Іспанії Фернандо Сімон, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Pais.

"Не слід вводити себе в оману, справи йдуть не дуже добре", - сказав він, повідомивши про 7039 нових інфекцій за останню добу – найбільше зростання за останні місяці.

Міністерство охорони здоров'я визнає, що збільшення кількості випадків захворювання призвело до ситуації, при якій "епідемія хоча і не вийшла з-під контролю на національному рівні, в деяких конкретних точках вона не контрольована".

У тоні, який контрастував з його звичайним спокійним підходом, Сімон дав зрозуміти, що "передача вірусу триває, і з кожним днем стає все більшою".

"Якщо ми і далі дозволятимемо це зростання, навіть якщо випадки будуть легкими, ми закінчимо тим, що багато людей опиняться в лікарні, багато будуть госпіталізовані в реанімацію і багато помруть" – заявив він.

Повідомлення представника МОЗ прозвучало на наступний день після того, як Іспанія повідомила про значне зростання кількості смертей від коронавірусу – за попередні 7 днів померла 131 людина, в той час як місяць тому в країні протягом тижні реєстрували 12 смертей.