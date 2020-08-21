В Испании признали: в определенной степени эпидемия вышла из-под контроля

В Министерстве здравоохранения Испании заявили, что хотя в целом по стране эпидемия коронавируса находится под контролем, в отдельных ее частях о таком контроле речь не идет.

Об этом заявил координатор чрезвычайных ситуаций в Минздраве Испании Фернандо Симон, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.

"Не следует вводить себя в заблуждение, дела идут не очень хорошо", - сказал он, сообщив о 7039 новых случаев инфекции за последние сутки - это наибольший рост за последние месяцы.

Министерство здравоохранения признает, что увеличение количества случаев заболевания привело к ситуации, при которой "эпидемия хотя и не вышла из-под контроля на национальном уровне, в некоторых конкретных точках она не контролируется".

В тоне, который контрастировал с его обычным спокойным подходом, Симон дал понять, что "передача вируса продолжается, и с каждым днем ​​становится все больше".

"Если мы и дальше будем позволять это рост, даже если случаи будут легкими, мы закончим тем, что многие люди окажутся в больнице, многие будут госпитализированы в реанимацию и многие умрут", - заявил он.

Сообщение представителя Минздрава прозвучало на следующий день после того, как Испания сообщила о значительном росте количества смертей от коронавируса - за предыдущие семь дней умер 131 человек, в то время как месяц назад в стране за неделю регистрировали 12 смертей.