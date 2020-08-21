ЄС звернувся до Мінська через кримінальну справу проти органу опозиції

Європейський Союз в п'ятницю закликав Білорусь закрити кримінальну справу проти нового опозиційного органу, Координаційної ради, створеної на цьому тижні.

Про це заявила речниця ЄС із питань зовнішньої політики і політики безпеки Набіла Массралі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters, що наводить текст заяви.

"Ми очікуємо, що білоруська влада закриє кримінальну справу і замість цього почне діалог з метою пошуку мирного виходу з нинішньої кризи", - сказала речниця.

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"Координаційна рада, до якої входять представники різних верств білоруського суспільства, звернувся до влади для діалогу, і влада відповіла відкриттям кримінальної справи. Цим кроком влада Білорусі знову повернулася до залякування з політичних мотивів", - заявила Массралі.

20 серпня стало відомо, що Генпрокуратура Білорусі порушила кримінальну справу щодо Координаційної ради, яку створила опозиція.

Справу порушили за статтею "Заклики до дій, спрямованих на заподіяння шкоди національній безпеці Республіки Білорусь". Максимальні санкції за цією статтею передбачають до п'яти років позбавлення волі.

21 серпня на ЄвроПравді вийшло інтерв’ю з членом Координаційної ради Олесем Біляцьким: "Лукашенко спалив усі мости на Захід. Навіть підпалив міст до Росії – і зараз його швидко ремонтує"