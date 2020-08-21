Лукашенко спалив мости з усіма і не готовий до переговорів - член Координаційної ради 

Член Координаційної ради опозиції в Білорусі, голова правозахисного центру "Весна" Олесь Біляцький вважає, що Александр Лукашенко, який виконує обов’язки президента, не готовий до переговорів, бо спалив мости з усіма, "і навіть з Росією".

Про це білоруський правозахисник розповів у інтерв’ю "Європейській правді".

Біляцький вважає, що навіть західні санкції не зроблять Лукашенка більш готовим до переговорів.

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"Лукашенко демонстративно спалив усі мости: і на Захід, і до України, і навіть підпалив міст до Росії, проте зараз його терміново ремонтує", - сказав Біляцький.

Водночас він висловив сумнів у тому, що РФ може заступитися за Лукашенка, у тому числі силовим шляхом.

"Росія зараз у складному становищі, тому що протести винятково мирні і причин для втручання немає. Звісно, я трохи боюся якоїсь провокації, яка дала би формальний привід для Лукашенка запросити до себе "великого брата". Але він і сам цього не дуже хоче", - сказав Біляцький.

За його словами, Лукашенко "довго наступав на російські мозолі, але зараз ситуація змінилася".

"І тепер він знову дуже часто розмовляє з Путіним, пропонуючи, що він готовий віддати за те, щоб залишитися при владі. Ну і звичайно, він виляє, як завжди, бреше, як завжди", - зазначив Біляцький.

Читайте повне інтерв’ю з правозахисником: "Лукашенко спалив усі мости на Захід. Навіть підпалив міст до Росії – і зараз його швидко ремонтує"