За два тижні від початку навчання коронавірус виявили в 41 школі Берліна

Щонайменше 41 школа в Берліні повідомила, що учні або вчителі заразилися коронавірусом всього через два тижні після відкриття шкіл у столиці Німеччини.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Сотні учнів і вчителів перебувають у карантині. Постраждали початкові школи, середні школи та професійні училища.

У Берліні загалом налічується 825 шкіл.

Відновлення роботи шкіл і можливі ризики створення вірусних кластерів в навчальних закладах, а потім поширення їх на сім'ї і суспільство були предметом великої заклопотаності, і це питання гаряче обговорюється в Німеччині.

Освіта в Німеччині перебуває не в руках федерального уряду, а під егідою 16 земель країни, і тому в кожній землі діє безліч різних правил щодо коронавірусу, особливо коли мова заходить про носіння масок.

Берлін був одним з перших місць у Німеччині, де знову відкрилися школи після літніх канікул. Діти зобов'язані носити маски в коридорах, під час перерв і коли входять в клас, але можуть зняти маски, коли сидять на своїх місцях під час уроків. Деякі критики кажуть, що заходи в Берліні занадто м'які, і маски слід носити і під час уроків.

У п'ятницю Німецький центр контролю захворювань зареєстрував 1426 нових випадків коронавірусу. Це менше за1707 випадків у четвер, що було найвищим числом нових щоденних інфекцій з кінця квітня.