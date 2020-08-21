За две недели с начала обучения коронавирус обнаружили в 41 школе Берлина

По меньшей мере 41 школа в Берлине сообщила, что ученики или учителя заразились коронавирусом всего через две недели после открытия школ в столице Германии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Сотни учеников и учителей находятся в карантине. Пострадали начальные школы, средние школы и профессиональные училища.

В Берлине в целом насчитывается 825 школ.

Восстановление работы школ и возможные риски создания вирусных кластеров в учебных заведениях, а затем распространения их в семьях и обществе были предметом большой озабоченности, и этот вопрос горячо обсуждается в Германии.

Образование в Германии находится не в руках федерального правительства, а под эгидой 16 земель страны, и поэтому в каждой земле действует множество различных правил в период коронавируса, особенно когда речь заходит о ношении масок.

Берлин был одним из первых городов в Германии, где вновь открылись школы после летних каникул. Дети обязаны носить маски в коридорах, во время перерывов и когда входят в класс, но могут снять маски, когда сидят на своих местах во время уроков. Некоторые критики говорят, что меры в Берлине слишком мягкие, и маски следует носить и во время уроков.

В пятницу Немецкий центр контроля заболеваний зарегистрировал 1426 новых случаев коронавируса. Это меньше, чем 1707 случаев в четверг, что было самым высоким числом новых ежедневных инфекций с конца апреля.