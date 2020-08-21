В австрійському курорті-"розсаднику" коронавірусу обіцяють заборонити вечірки лижників

В австрійському гірськолижному курорті Ішгль, який минулої зими став осередком зараження коронавірусом туристів з усієї Європи, обіцяють заборонити вечірки лижників у наступному сезоні.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AFP.

Місцева асоціація туристичного бізнесу оголосила свій "санітарно-епідемічий план", у якому роз’яснюють, як планують дбати про безпеку клієнтів у нових реаліях.

По-перше, від туристів перед заселенням у готель вимагатимуть довідку про негативний тест на коронавірус, або пройти тест на місці.

Також заборонять так звані "вечірки після спусків", на яких туристи масово відпочивають і спілкуються, а у закритих просторах та особливо людних вулицях зроблять маску обов’язковою.

Ішгль, відомий як "Ібіца Альп", як вважається, став місцем зараження сотень туристів з усієї Європи.

У квітні агентство охорони здоров'я Австрії повідомило, що Ішгль став джерелом найбільшого в країні спалаху захворювання. Тут заразились понад 600 австрійців і вдвічі більше людей з-за кордону, особливо з Німеччини і скандинавських країн

Сотні осіб вирішили об'єднатися для позову та подання заяви про злочин щодо дій влади землі Тіроль через зараження на курортах.

В Австрії, населення якої становить близько 8,8 млн, з початку епідемії зареєстрували близько 24,6 тисяч випадків коронавірусу та 730 смертей.

Останнім часом ситуація погіршується, як і в майже всіх країнах Європи. У четвер органи охорони здоров’я повідомили про 347 нових заражень, що є найвищим добовим показником з початку квітня.