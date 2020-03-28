Сотні осіб судитимуться з владою Тіролю через "курорт-розсадник" коронавірусу

Через ймовірне зараження коронавірусом на австрійському курорті Ішгль сотні осіб об'єднаються для пред'явлення позову та подання заяви про злочин щодо дій влади федеральної землі Тіроль.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Deutsche Welle.

У колективному позові та заяві про злочин, які готує австрійське Товариство захисту прав споживачів (VSV), владі австрійської федеральної землі Тіроль закидають запізнілу реакцію на виявлені випадки зараження коронавірусом.

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Про готовність підтримати позов вже повідомили 400 осіб, понад 350 з них - німці, які відпочивали у Ішглі та Пацнаунталі.

Курорт Ішгль, за повідомленнями низки ЗМІ, вважається розсадником коронавірусу в Європі. VSV покладає відповідальність за це на главу уряду Тіролю Гюнтера Платтера, мера містечка Ішгль та власників готелів і підйомників на курорті.

Австрійська прокуратура, однак, відмовилась починати розслідування тільки на підставі повідомлень у ЗМІ.

Владі Тіролю закидають запізнілу реакцію на дані про перші випадки коронавірусу в Ішглі, що спричинило поширення інфекції серед відпочивальників.

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Товариство VSV звернулось до людей із закликом виступити свідками у справі, в якій необхідно довести, що "із закриттям лижного курорту забарились через комерційний інтерес".

Ішгль почали згадувати у негативному контексті, оскільки на початку березня у бармена одного з місцевих барів виявили коронавірус, однак місцева влада повідомила, що загрози немає, а тому курорт залишався відкритим. Карантин у Тіролі запровадили лише 19 березня.

Між тим у самій Австрії, а також в Німеччині, Данії, Норвегії, Ісландії, Швеції, Великобританії та Канаді виявили сотні заражених, які відпочивали саме в Ішглі.