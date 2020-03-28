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Сотні осіб судитимуться з владою Тіролю через "курорт-розсадник" коронавірусу

Субота, 28 березня 2020, 14:57

Через ймовірне зараження коронавірусом на австрійському курорті Ішгль сотні осіб об'єднаються для пред'явлення позову та подання заяви про злочин щодо дій влади федеральної землі Тіроль.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Deutsche Welle

У колективному позові та заяві про злочин, які готує австрійське Товариство захисту прав споживачів (VSV), владі австрійської федеральної землі Тіроль закидають запізнілу реакцію на виявлені випадки зараження коронавірусом. 

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Про готовність підтримати позов вже повідомили 400 осіб, понад 350 з них - німці, які відпочивали у Ішглі та Пацнаунталі.

Курорт Ішгль, за повідомленнями низки ЗМІ, вважається розсадником коронавірусу в Європі. VSV покладає відповідальність за це на главу уряду Тіролю Гюнтера Платтера, мера містечка Ішгль та власників готелів і підйомників на курорті. 

Австрійська прокуратура, однак, відмовилась починати розслідування тільки на підставі повідомлень у ЗМІ.

Владі Тіролю закидають запізнілу реакцію на дані про перші випадки коронавірусу в Ішглі, що спричинило поширення інфекції серед відпочивальників. 

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Товариство VSV звернулось до людей із закликом виступити свідками у справі, в якій необхідно довести, що "із закриттям лижного курорту забарились через комерційний інтерес".

Ішгль почали згадувати у негативному контексті, оскільки на початку березня у бармена одного з місцевих барів виявили коронавірус, однак місцева влада повідомила, що загрози немає, а тому курорт залишався відкритим. Карантин у Тіролі запровадили лише 19 березня.

Між тим у самій Австрії, а також в Німеччині, Данії, Норвегії, Ісландії, Швеції, Великобританії та Канаді виявили сотні заражених, які відпочивали саме в Ішглі. 

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Коронавірус Австрія Німеччина
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