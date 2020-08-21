Греція надаватиме вакцину від коронавірусу безкоштовно

Вакцина від коронавірусу буде безкоштовною для всіх греків, як тільки та стане доступною.

Про це оголосив прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Kathimerini.

"Я хочу дати чітке розуміння, що вакцина буде доступна безкоштовно для всіх громадян Греції. Ми ще не знаємо, чи буде це одна доза чи більше. Ми не знаємо, коли вона буде в нашому розпорядженні. Ми сподіваємося, що буде раніше, ніж пізніше, - сказав він.

"Але коли ми будемо мати вакцину в нашому розпорядженні, вона буде доступна безкоштовно для всіх громадян Греції" – наголосив Міцотакіс.

Прем'єр також повідомив, що захисні маски також будуть безкоштовно роздаватися учням і вчителям, які повернуться на заняття в новому навчальному році.

Міністр освіти Нікі Керамеус заявив у четвер, що маски будуть обов'язкові в приміщенні, коли школи знову відкриються, і на відкритому повітрі у разі присутності великих груп людей в одному місці.

Греція уклала угоду на отримання 3 мільйонів доз вакцини від коронавірусу, розробленої Оксфордським університетом у співпраці з AstraZeneca, якщо вона пройде четверту фазу клінічних випробувань.