Греция будет предоставлять вакцину от коронавируса бесплатно

Вакцина от коронавируса будет бесплатной для всех греков, как только станет доступной.

Об этом объявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Kathimerini.

"Я хочу дать четкое понимание, что вакцина будет доступна для всех граждан Греции. Мы еще не знаем, будет ли это одна доза или больше. Мы не знаем, когда она будет в нашем распоряжении. Мы надеемся, что будет скорее раньше, чем позже", - сказал он.

"Но когда мы будем иметь вакцину в нашем распоряжении, она будет доступна для всех граждан Греции", - отметил Мицотакис.

Премьер также сообщил, что защитные маски также будут бесплатно раздаваться учащимся и учителям, которые вернутся на занятия в новом учебном году.

Министр образования Ники Керамеус заявил в четверг, что маски будут обязательны в помещении, когда школы снова откроются, и на открытом воздухе в случае присутствия крупных групп людей в одном месте.

Греция заключила соглашение на получение 3 миллионов доз вакцины от коронавируса, разработанной Оксфордским университетом в сотрудничестве с AstraZeneca, если она пройдет четвертую фазу клинических испытаний.