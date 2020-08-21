Під час пожежі в готелі в Іспанії загинув французький турист

Французький турист загинув під час пожежі в готелі на півдні Іспанії, ще дев'ять людей отримали поранення, намагаючись врятуватися від вогню.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

На відеозаписі, опублікованому в соціальних мережах, видно, як люди рятуються від пожежі в бутік-готелі Sisu в Пуерто-Банусі в провінції Малага через вікна і спускаються вниз з декількох поверхів по фасаду будівлі.

Знадобилося більше трьох годин, щоб загасити бурхливе полум'я, яке спалахнуло о 6 ранку, повідомило агентство цивільного захисту провінції Малага.

Представник Національної поліції провінції підтвердив, що єдиною жертвою став француз, який проживав в готелі.

Близько 100 гостей і співробітників були евакуйовані з готелю. Також були евакуйовані мешканці прилеглої будівлі.

Причина пожежі поки залишається невідомою.